"Ливерпуль" нашел усиление во Франции

“Ливерпуль” активно работает над тем, чтобы купить усиление в центр поля на новый сезон.

По информации источника, представители клуба уже устно договорились о личных условиях с полузащитником “Ниццы” Кефреном Тюрамом.

В прошлом сезоне Тюрам забил два гола и отдал восемь голевых передач в 48 матчах за французский клуб.

По предварительным оценкам, за 22-летнего игрока придется заплатить минимум 32 миллиона евро.