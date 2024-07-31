Ливерпуль намерен вернуть своего воспитанника

В Ливерпуле следят за своими воспитанниками, которые в определенный период времени покинули клубную академию, и рано или поздно намереваются их вернуть.

Так, до 11 лет в академии «скаузеров» воспитывался Энтони Гордон, и именно его возвращение в стан мерсисайдцев из Ньюкасла, согласно teamTALk, обсуждается в клубных офисах.

Считается, что бывший игрок Эвертона будет служить заменой для Мохамеда Салаха, но только если тот таки решится на переезд в Саудовскую Аравию.

Однако, сейчас обсуждение застопорилось на моменте, нужно ли продолжать борьбу за 23-летнего вингера ввиду финансовых запросов Ньюкасла.

«Сороки» предпочитают получить за Гордона в районе 80-100 миллионов фунтов и окончательного решения по его подписанию пока что нет.