Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию основного полузащитника

“Ливерпуль” подал апелляцию на дисквалификацию аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб мерсисайдцев надеются, что в случае успеха апелляции футболист сможет принять участие в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Ньюкасл Юнайтед” (27 августа). В случае неудачи хавбек пропустил не только матч с “Ньюкаслом”, но и матчи “Астон Виллой” (3 сентября) и “Вулверхэмптоном” (16 сентября).

Напомним, что Мак Аллистер получил красную карточку в матче 2-го тура Премьер-лиги против “Борнмута” (3:1).

24-летний Мак Аллистер перешел в “Ливерпуль” летом 2023 года из “Брайтона”. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Он подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Мак Аллистер с 2019 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Чемпион мира-2022, победитель Финалиссимы-2022.