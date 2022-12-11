"Ливерпуль" надолго теряет одного из лидеров. Он не сыграет с "Реалом"

Колумбийский форвард “Ливерпуля” Луис Диас выбыл из строя из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у футболиста диагнострован разрыв связки правого колена. Сроки восстановления составят не менее трех месяцев. Травму он получил на тренировки. Таким образом, колумбиец пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Реала".

В нынешнем сезоне 25-летний Диас провел за “Ливерпуль” 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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