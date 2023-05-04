"Ливерпуль" начал переговоры по трансферу чемпиона мира

“Ливерпуль” начал переговоры по трансферу полузащитника “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, аргентинец стал главной целью мерсисайдцев после того, как клуб отказался от варианта с приобретением полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема. Стоит отметить, что трансфер Мак Аллистера может обойти в 60-80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 33 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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