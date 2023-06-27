"Ливерпуль" начал переговоры по трансферу бельгийского таланта

“Ливерпуль” может купить полузащитника “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает Фабрицио Романо в своем YouTube-канале.

По сведениям источника, мерсисайдцы начали переговоры о покупке футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “святые” хотят получить за него 47 миллионов евро. Также бельгиец входит в сферу интересов “Арсенала”, “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

В минувшем сезоне 19-летний Лавиа провел за “Саутгемптон” 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.