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Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR

Новости футбола Сегодня, 10:29
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR

В этом сезоне АПЛ, VAR 25 раз вмешивался в ход игры и менял первое решение арбитра. Как бы выглядела турнирная таблица, если бы не система видеоповторов, сообщает ESPN.

"Мы не говорим, что решения VAR были неправильными - мы просто рассматриваем, что могло бы произойти, если бы видеопомощника не существовало, а первоначальные решения оставались в силе", - говорится в сообщении.

Учитывается только первая отмена ВАР в матче. Тогда решение VAR отменяется до исходного вызова на поле, так что если гол не засчитывается из-за офсайда, он засчитывается как гол. Если пенальти отменено, оно считается назначенным и зачисленным. Также, если команда забила гол через пенальти или неправильный офсайд через VAR, гол не засчитывается.

Если обратить внимание на эти факторы, то на первом месте АПЛ был бы Ливерпуль, имея 22 очка в активе, на второй позиции расположился Арсен с 20 пунктами. Тотенхэм на третьей позиции и имеет 19 очков.

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