"Ливерпуль" может заплатить около 70 млн евро за полузащитника сборной Мали

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику “Кристал Пэлас” и сборной Мали Шейку Дукуре, сообщает The Independent.

По сведениям источника, мерсисайдский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. “Ливерпуль” может заплатить за игрока примерно 70 миллионов евро. Ранее “красные” проиграли борьбу “Челси” за полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.

23-летний Дукуре выступает за “Кристал Пэлас” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из французского “Ланса”. Сумма трансфера составила 22 миллиона 600 тысяч евро. Всего он провел за лондонский клуб 36 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек и одну красную карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Дукуре с 2018 года играет за сборную Мали. Всего он провел за малийскую национальную команду 12 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что “Ливерпуль” в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Англии.