"Ливерпуль" может заплатить 30 млн евро за талантливого защитника

"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику “Вольфсбурга” и молодежной сборной Нидерландов Микки ван де Вену, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может предложить за него требуемые 30 миллионов евро. Стоит отметить, что 191-сантиметровым игроком также интересуются “Арсенал", “Барселона” и “Манчестер Сити”.

В нынешнем сезоне 21-летний ван де Вен провел за “Вольфсбург” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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