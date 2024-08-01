Ливерпуль может включить в сделку по Гордону своего защитника

Ранее мы сообщали, что Ливерпуль намерен заполучить вингера Ньюкасла Энтони Гордона и уже придумал план, как упростить сделку.

Как сообщаетDailyTelegraph, с целью удешевления подписания Гордона «скаузеры» хотят включить в сделку защитника Джо Гомеса. Внутренние дискуссии на Энфилде привели к тому, что Ливерпуль оценил 27-летнего центрбека в 45 миллионов фунтов.

Нижняя планка за Гордона котируется в районе 75-80 миллионов фунтов, что в случае включения Гомеса в сделку позволит удешевить сделку до 30-35 миллионов фунтов. Но, это в том случае, если такое предложение найдет согласие в руководстве Ньюкасла.

Ранее сообщалось, что как раз таки из-за высокой цены на 23-летнего вингера Ливерпуль ещё не принял окончательного решения, нужно ли ему вступать в борьбу за Гордона.