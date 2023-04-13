"Ливерпуль" может расстаться с португальским талантом

“Ливерпуль” собирается отдать в аренду португальского полузащитника Фабиу Карвалью, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство мерсисайдцев собирается найти хавбеку клуб, который предоставит ему регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 20-летний Карвалью провел за “Ливерпуль” 20 матчей во всех турнираз и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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