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Ливерпуль может продать Салаха за 175 млн евро

Новости футбола Сегодня, 16:36
Ливерпуль может продать Салаха за 175 млн евро Ливерпуль может продать Салаха за 175 млн евро

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах может перейти в “Аль-Иттихад”, сообщает Okaz.

По сведениям источника, 1 сентября футболист прилетит в столицу Саудовской Аравии город Джидда, чтобы пройти медицинское обследование. Ожидается, что саудовский клуб заплатит за футболиста 175 миллионов евро с учетом бонусов. Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории Английской Премьер-лиги. Салах при этом может стать самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Саудовской Аравии.

31-летний Салах выступает за “Ливерпуль” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Всего он провел за мерсисайдцев 308 матчей во всех турнирах, забил 187 голов и отдал 81 результативную передачу. В составе “Ливерпуля” Салах становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок Англии в 2022 году, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, завоевал Кубок английской лиги в сезоне-2021/2022, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2019 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Салах с 2011 года играет за сборную Египта. Всего он провел за египетскую национальную команду 88 матчей, забил 49 голов и отдал 29 результативных передач, а также получил три желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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