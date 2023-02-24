"Ливерпуль" может пригласить бывшего тренера "Шахтера"

Новым главным тренером “Ливерпуля” может стать наставник “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает La Reppublica.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянского специалиста следующим летом. На посту наставника мерсисайдцев он может заменить немецкого тренера Юргена Клоппа, если он решит уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляют “Милан” и “Тоттенхэм”.

43-летний Де Дзерби летом 2022 года покинул пост главного тренера “Шахтера”, а в сентябре прошлого года возглавил “Брайтон”. Ранее он работал в Серии А с “Палермо”, “Беневенто” и “Сассуоло”.

Не пропустите: "Ливерпуль" поддержит Клоппа в летнее трансферное окно.