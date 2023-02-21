"Ливерпуль" может переманить одного из лидеров "Наполи"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитникe “Наполи” и сборной Польши Петру Зелиньски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Мерсисайдцы надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с итальянцами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Зелиньски провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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