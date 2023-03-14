"Ливерпуль" может переманить одного из лидеров "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 15:20
Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен
“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” Гави, сообщает The Times.
По сведениям источника, английский клуб может попытаться переманить испанца в летнее трансферное окно. Дело в том, что Ла Лига не зарегистрировала новый контракт игрока с каталонцами до лета 2026 года. Таким образом, юридически по-прежнему действует предыдущее соглашение, которое истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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