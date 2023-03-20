"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Арсенала"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Лацио” и сборной Сербии Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру серба в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему. Ранее сообщалось, что римляне оценивают игрока в 40 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет “Арсенал”.

В нынешнем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио" 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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