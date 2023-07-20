"Ливерпуль" может купить звездного полузащитника ПСЖ

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Марко Верратти, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Ливерпуля” рассматривает кандидатуру итальянца в качестве замены бразильскому полузащитнику Фабиньо, который близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии.

30-летний Верратти выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2012 года. Он перешел в парижский клуб из “Пескары”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего он провел за французский клуб 416 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 61 результативных передач. В составе ПСЖ Верратти девять раз становился чемпионом Франции, девять раз выиграл Суперкубок Франции, шесть раз завоевал Кубок Франции и шесть раз выиграл Кубок французской лиги. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Верратти с 2012 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 55 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил 11 желтых передач.