"Ливерпуль" может купить полузащитника "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает твиттер TheAnfieldTalk.

По сведениям источника, мерсисайдцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Ливерпуля” рассматривает кандидатуру английского хавбека в качестве возможной замены бразильскому полузащитнику Фабиньо, который близок к переходу в “Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии.

27-летний Филлипс выступает за “Манчестер Сити” с 2022 года. Он перешел в клуб из “Лидса”. Сумма трансфера составила 49 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел за клуб 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. В составе “Манчестер Сити” Филипс выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Филлипс с 2020 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил четыре желтые карточки.