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"Ливерпуль" может купить нападающего "Ювентуса"

Новости футбола Сегодня, 14:55
"Ливерпуль" может купить нападающего "Ювентуса" Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен

“Ливерпуль” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру итальянца в качестве возможной замены лидеру команду египетскому нападающему Мохамеду Салаху. “Юве” готов расстаться с 25-летним форвардом, так как он требует значительного повышения зарплаты, но хочет получить за него не менее 50 миллионов евро. Также Кьеза входит в сферу интересов “Ньюкасла”.

Кьеза является воспитанником флорентинтийской “Фиорентины”. Он перешел в “Ювентус” летом 2020 года. Сумма трансфера составила 42,5 миллиона евро. Всего он провел за туринский клуб 94 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. В составе “Ювентуса” Кьеза становился обладателем Кубка Италии в сезоне-2020/2021, а также выиграл Суперкубок Италии в 2020 году.

Кьеза с 2018 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 42 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Становился чемпионом Европы-2020.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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