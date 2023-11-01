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Ливерпуль минимально обыграл Борнмут, Челси уверенно победил Блэкберн в EFL Cup

Новости футбола Вчера, 17:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ливерпуль минимально обыграл Борнмут, Челси уверенно победил Блэкберн в EFL Cup Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

1 ноября состоялись матчи Кубка Карабао. "Ливерпуль" играл на выезде против "Борнмута", а "Челси" принимал "Блэкберн" на своем стадионе.

"Борнмут" - "Ливерпуль" - 1:2

На 31-й минуте первого тайма "Ливерпуль" вышел вперед благодаря голу Коди Гакпо. До перерыва больше голов не забивали. Во втором тайме "Ливерпуль" имел преимущество в владении мячом, но "Борнмут" оказался более опасным. На 64-й минуте Джастин Клюйверт спас "Борнмут", забив гол и сравнив счет. Но вскоре "Ливерпуль" снова вышел вперед. На 70-й минуте Дарвин Нуньес забил мяч, получив передачу от Александра-Арнольда.

"Челси" - "Блэкберн" - 2:0

"Синие" уверенно начали матч и давили на ворота "Блэкберна". На 30-й минуте Бенуа Бадьяшиль открыл счет и вывел "Челси" вперед. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество. Рахим Стерлинг красивым ударом в дальний угол увековечил преимущество "Челси". Команда Почетино одерживает победу со счетом 2:0 и выходит в четвертьфинал.

"Эвертон" - "Бернли" - 3:0

На старте матча Джеймс Тарковски забил первый гол. "Эвертон" меньше владел мячом в первом тайме, но был намного опаснее и мог удваивать преимущество. Эту задачу они оставили на второй тайм. На 53-й минуте Амаду Онана удвоил преимущество. А уже в компенсированное время Эшли Янг поставил точку в матче, забив третий гол. "Эвертон" разгромил "Бернли" и вышел в четвертьфинал.

"Ипсвич" - "Фулхэм" - 1:3

"Фулхэм" уже на девятой минуте открыл счет. Гарри Вилсон стал автором этого забитого мяча. "Фулхэм" доминировал на футбольном поле, но им не удалось забить еще. Сразу в начале второго тайма Родриго Мунис удвоил преимущество на 50-й минуте. На 77-й Том Кейрни забил третий мяч для "Фулхэма". Через две минуты "Ипсвич" сократил отставание, но больше им не удалось.

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