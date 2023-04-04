"Ливерпуль" летом расстанется с тремя игроками

“Ливерпуль" в летнее трансферное окно расстанется сразу с тремя полузащитниками - гвинейцем Наби Кейта, англичанином Алексом Окслейд-Чемберленом и бразильцем Артуром Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение не продлевать контракты с Кейта и Окслейд-Чемберленом. Таким образом, они покинут клуб в статусе свободных агентов. Что касается Артура, то по окончании срока аренды он вернется в “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 29-летний Окслейд-Чемберлен провел 13 матчей и забил один гол. На счету 28-летнего Кейта 13 матчей без результативных действий. 26-летний Артур принял участие в четырех поединках, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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