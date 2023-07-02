"Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро

Пресс-служба “Ливерпуля” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “РБ Лейпциг” и сборной Англии Доминика Собослаи.

Английский клуб заплатил за 22-летнего футболиста полную сумму отступных в размере 70 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2028 года.

Собослаи перешел в “РБ Лейпциг” в январе 2021 года из “Ред Булл Зальцбург”. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Всего он провел за немецкий клуб 91 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за “Лиферинг”. За сборную Венгрии сыграл 32 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи. 3-кратный чемпион Австрии, 2-кратный обладатель Кубка Австрии, 2-кратный обладатель Кубка Германии.