“Ливерпуль” интересуется полузащитником “Вулверхэмптона” Матеушем Нунешем.

Как пишет источник, за португальца “красные” готовы заплатить 44 миллионов фунтов.

Издание The Telegraph отмечает, что английский гранд интересовался Нунешем еще летом, когда он играл за “Спортинг”.

“Волки” приобрели португальца за 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.

24-летний футболист в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей.