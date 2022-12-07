"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за одно из открытий ЧМ-2022

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к марокканскому полузащитнику “Фиорентины" Софьяну Амрабату, сообщает 90Min.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек привлек внимание топ-клубов своей игрой на чемпионате мира-2022, на котором сборная Марокко вышла в четвертьфинал.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” и сборную Марокко 29 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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