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"Ливерпуль" и "Челси" предложили почти 130 млн за хавбека "Брайтона"

Новости футбола Сегодня, 14:35
"Ливерпуль" и "Челси" предложили почти 130 млн за хавбека "Брайтона" Фото: инстаграм Мойсеса Кайседо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Челси" хотят купить полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, мерсисайдцы договорились о переходе футболиста за 128 миллионов евро. При этом сам эквадорец не принял предложение мерсисайдцев, так как хочет перейти в “Челси”. В связи с этим лондонский клуб собирается заплатить за игрока более 130 миллионов евро.

21-летний Кайседо выступает за “Брайтон” с февраля 2021 года. Он перешел в клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего хавбек провел за английский клуб 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 он играл за бельгийский “Беерсхот” на правах аренды.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “"Ливерпуль” финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а “Брайтон” - на шестом. Таким образом, клубы получили право сыграть в Лиге Европы. “Челси” занял 12-е место и не сумел пробиться в еврокубки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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