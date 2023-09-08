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Ливерпуль хотел купить игрока Ньюкасла

Новости футбола Сегодня, 13:46
Ливерпуль хотел купить игрока Ньюкасла Фото: https://www.instagram.com/brunoguimaraes/

После провальных попыток купить Мойзеса Кайседо и Ромео Лавии, Ливерпуль хотел купить игрока Нюкасла Бруну Гимараеша, сообщает AS.

После прошедшего сезона менеджер Ливерпуля Юрген Клопп начал зачистку в команде. Клуб распродал почти всех игроков полузащиты – Фабиньо, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Милнер покинули команду. Понятно, что им требовалась замена.

Ливерпуль подписал двух хороших игроков в центр поля – Макалистер и Собослай. Однако требовалась замена Фабиньо. Красные хотели подписать игрока Брайтона Мойзаса Кайседо и футболиста Саутгемптона Ромео Лавию. Оба игрока у Ливерпуля перехватили другой клуб АПЛ Челси.

Как стало известно, красные выходили на игрока Ньюкасл Юнайтед Бруно Гимараеса, предложив им 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако "сороки" отказались продавать своего игрока из-за того, что их команда должна играть в Лиге Чемпионов. Бруно должно стать одним из ключевых в проекте.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, Ньюкасл предложил своему полузащитнику новый контракт. За последние десять дней стороны достигли положительных продвижений. Осталось согласовать последние детали.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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