"Ливерпуль" хочет переманить одного из лидеров "Челси"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сбороной Англии Мэйсону Маунту, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом. “Красные” могут воспользоваться тем, что контракт хавбека с “синими” истекает летом 2024 года. “Аристократы” не хотят терять игрока и намерены продлить с ним контракт на улушченных финансовых условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 26 матчей во всех турнираз, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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