"Ливерпуль" хочет переманить хавбека "Челси"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Франции Нголо Канте, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, мерсисайдцы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “аристократами”. Также французом интересуется “Барселона”. Ранее сообщалось, что хавбек готов подписать с лондонцами новый контракт.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте из-за травмы провел всего два матча.

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