"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Ливерпуль” проявляет интерес к французскому защитнику “Айнтрахта” Эвану Ндика, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать футболиста во время летнего трансферного окна, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что французом интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндика провел за “Айнтрахт” 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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