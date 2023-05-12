"Ливерпуль" хочет купить вингера "Барселоны"

“Ливерпуль” проявляет интерес к вингеру “Барселоны” Усману Дембеле, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы могут воспользоваться тем, что сумма отступных в контракте игрока составляет 50 миллионов евро. Каталонцы в свою очередь надеются подписать с французом новый контракт. Стоит отметить, что форвардом также интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”.

В ныненшем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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