"Ливерпуль" хочет купить таланта "Баварии"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Баварии” и сборной Нидерландов Райана Гравенберха, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немецкий клуб не хочет его продавать.

В минувшем сезоне 21-летний Гравенберх провел за “Баварию” 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.