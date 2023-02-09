"Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Португалии

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Матеусу Нунесу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Ливерпулю” необходимо усилить центр поля, так как летом команду могут покинуть Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Артур Мело. Впрочем, купить португальца будет непросто, так как “волки” летом 2022 года заплатили за него 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Нунес провел за “Вулверхэмптон” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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