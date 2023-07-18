"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Реала"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Реала” и сборной Франции Орельену Тчуамени, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе мерсисайдцев француз может заменить кого-то из полузащитников Джордана Хендерсона или Фабиньо, так как оба игрока могут переехать в Саудовскую Аравию. Впрочем, купить Тчуамени будет сложно, так как он не хочет уходить, а “Реал” не планируеть его продавать.

23-летний Тчуамени выступает за “Реал” с 2022 года. Он перешел в королевский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. В составе клуба из Мадрида он становился обладателем Кубка Испании, выиграл Суперкубок УЕФА, а также стал победителем Клубного чемпионата мира.

Тчуамени с 2021 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 25 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.