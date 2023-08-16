"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Баварии"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Нидерландов Райана Гравенберха, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В настоящее время представители мерсисайдцев уже начали предварительные переговоры с агентом игрока. “Бавария” не хотела бы терять голландца, но может согласиться продать его за 40-50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гравенберхом также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

21-летний Гравенберх выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 18 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе “Баварии” Гравенберх стал чемпионом Германии в сезоне-2022/2023, а также выиграл Суперкубок Германии в 2022 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Гравенберх с 2021 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду 11 матчей и забил один гол, а также получил одну желтую карточку.