"Ливерпуль" хочет купить лидера "РБ Лейпциг"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Англии Доминику Собослаю, сообщает журналист Давид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что до 30 июня в контракте игрока действует пункт о фиксированной сумме отступных в размере 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Собослаи провел за “РБ Лейпциг” 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.