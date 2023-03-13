"Ливерпуль" хочет купить хавбека сборной Португалии

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Фулхэма” и сборной Португалии Жоау Пальинье, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить португальца будет непросто, так как лондонский клуб оценивает его в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Пальинья провел за “Фулхэм” 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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