"Ливерпуль" готовит громкий трансфер

Венгерский полузащитник “РБ Лейпциг” Доминик Собослаи в скором времени перейдет в “Ливерпуль”.

В ближайшее время футболисту предстоит пройти медицинское обследование.

Ожидается, что уже 3 июля стороны подпишут трудовое соглашение.

За молодого таланта англичане заплатят 70 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Собослаи сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.