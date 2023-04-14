“Ливерпуль” готов заплатить за Кварацхелию огромные деньги

“Ливерпуль” готов предложить за вингера “Наполи” Хвичу Кварацхелию достаточно высокую сумму, которая почти в два раза будет превышать стоимость игрока по оценке Transfermarkt.

По данным портала, грузинский футболист стоит 85 миллионов евро, а англичане готовы заплатить 130 миллионов.

Напомним, что 22-летний вингер стал игроком “Наполи” летом 2022 года и в текущем сезоне чемпионата Италии забил 12 голов и отдал 12 результативных передач, проведя 24 матча.

Вместе с “Наполи” он практически точно станет чемпионом страны.