"Ливерпуль" готов заплатить около 60 млн евро за бельгийского таланта

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает журналист Бэн Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может заплатить за футболиста 58 миллионов евро. При этом мерсисайдцы надеются договориться о снижении цены. Также бельгийцем интересуется “Арсенал”.

В минувшем сезоне 19-летний Лавиа провел за “Саутгемптон” 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.