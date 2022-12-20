"Ливерпуль" готов заплатить 45 млн за опорника сборной Марокко

“Ливерпуль" хочет купить марокканского полузащитника “Фиорентины” Софьяна Амрабата в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Атлетико” и “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” и сборную Марокко 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ФИФА вручила "Серебряный" и "Бронзовый" мячи ЧМ-2022.