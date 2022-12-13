"Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины
Новости футбола Сегодня, 12:55
“Ливерпуль” может купить аргентинского полузащитника “Бенфики” Энцо Фернандеса, сообщает Ole.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. В настоящее время мерсисайдцы уже обсуждают условия контракта с агентом игрока.
В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за “Бенфику” 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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