Ливерпуль – Эвертон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 03:40
Фото: evertonfc.com / Автор неизвестен
В восьмом туре английской Премьер-лиги нас ожидает Мерсисайдское дерби. По традиции для последних лет, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: Ливерпуль ведет борьбу за чемпионство и зону Лиги чемпионов, а Эвертон мечтает не вылететь. Впрочем, в дерби расклады перед матчем не всегда работают. В 2021 году “ириски” уже побеждали на Энфилд Роуд, а в 2022 - отстояли нулевую ничью на своем поле. Как будет на этот раз?
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Матч между Ливерпулем и Эвертоном состоится в субботу, 21 октября, и начнется в 13:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland, Canal+ Sport 2 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - Setanta Sports Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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