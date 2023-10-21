Ливерпуль – Эвертон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

В восьмом туре английской Премьер-лиги нас ожидает Мерсисайдское дерби. По традиции для последних лет, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: Ливерпуль ведет борьбу за чемпионство и зону Лиги чемпионов, а Эвертон мечтает не вылететь. Впрочем, в дерби расклады перед матчем не всегда работают. В 2021 году “ириски” уже побеждали на Энфилд Роуд, а в 2022 - отстояли нулевую ничью на своем поле. Как будет на этот раз?

Матч между Ливерпулем и Эвертоном состоится в субботу, 21 октября, и начнется в 13:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.