Ливерпуль добился отмены дисквалификации для чемпиона мира

Футбольная Ассоциация (FA) отменила трехматчевую дисквалификацию полузащитника “Ливерпуля” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает ВВС.

Таким образом, футболист сможет принять участие в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Ньюкасл Юнайтед” (27 августа). Напомним, что Мак Аллистер получил красную карточку в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги против “Борнмута” (3:1). Впрочем, затем удаление было признано ошибочным и красная карточку игроку была отменена.

24-летний Мак Аллистер перешел в “Ливерпуль” летом 2023 года из “Брайтона”. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Он подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Мак Аллистер с 2019 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Чемпион мира-2022, победитель Финалиссимы-2022.

“Ливерпуль”, набрав в двух турах четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.