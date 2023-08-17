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"Ливерпуль" близок к покупке опытного полузащитника сборной Японии

Новости футбола Сегодня, 00:00
"Ливерпуль" близок к покупке опытного полузащитника сборной Японии Фото: инстаграм Ватару Эндо/Автор неизвестен

“Ливерпуль” близок к покупке опытного опорного полузащитника “Штутгарта” и сборной Японии Ватару Эндо, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб практически договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро. В ближайшее время японец прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

Ранее мерсисайдский клуб проиграл борьбу “Челси” за полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.

30-летний Эндо выступает за “Штутгарт” с лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из бельгийского “Сент-Труйдена” на правах аренды. “Штутгарт” заплатил за аренду игрока 300 тысяч евро. Спустя год немцы выкупили трансфер японца за один миллион 700 тысяч евро. Всего он провел за “Штутгарт” 133 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за японские клубы “Сёнан Бельмаре” и “Урава Ред Даймондс”.

Эндо с 2015 года играет за сборную Японии. Всего он провел за японскую национальную команду 50 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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