"Ливерпуль" близок к покупке чемпиона мира за 70 млн евро

“Ливерпуль” близок к покупке полузащитника “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Герман Гарсия в своем твиттере.

По сведениям источника, мерсисайдский клуб заплатит за футболиста 70 миллионов евро. Аргентинец подпишет с “Ливерпулем” контракт до лета 2028 года.

Напомним, что в конце прошлого года Мак Аллистер в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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