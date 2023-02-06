"Ливерпуль" бесплатно потеряет опытного хавбека
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Наби Кейта/Автор неизвестен
Гвинейский полузащитник “Ливерпуля” Наби Кейта летом покинет клуб на правах свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист не может договориться с английским клубом контракт, который истекает летом 2023 года. Ожидается, что хавбек вернется в Бундеслигу, где он ранее играл за “РБ Лейпциг”.
В нынешнем сезоне 27-летний Кейта провел за “Ливерпуль” 11 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
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