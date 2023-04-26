"Ливерпуль" бесплатно отпустит звездного игрока

29-летний Алекс Окслейд-Чемберлен близок к тому, чтобы покинуть “Ливерпуль”.

Руководство мерсисайдского клуба не собирается предлагать игроку новое трудовое соглашение и поэтому Алекс будет искать себе новую команду в качестве свободного агента уже летом.

Среди заинтересованных клубов - “Астон Вилла”, “Ньюкасл” и “Брайтон”.

В текущем сезоне Алекс провел в АПЛ девять поединков, в которых забил один гол.