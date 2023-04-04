"Ливерпуль" бесплатно отпустит двух именитых футболистов
Новости футбола Сегодня, 09:41
Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен
Полузащитники “Ливерпуля” Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен покинут команду в качестве свободных агентов.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, решение об их уходе было принято еще осенью 2022 года.
В текущем сезоне англичанин сыграл в 13 матчах и забил один гол. На счету Кейта столько же матчей, но без результативных действий.
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