Ливерпуль - Арсенал: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч

Ливерпуль сыграет в еще одном товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. Соперником будет Арсенал. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно смотреть этот матч.

Ливерпуль - Арсенал: что нужно знать о матче

Ливерпуль уже начал подготовку и американское турне. Красные провели первый товарищеский матч и обыграли минимально Бетис со счетом 1:0. Единственный мяч забил Собослай на 34-й минуте. Впереди у Ливерпуля еще матчи против Манчестер Юнайтед, Арсенала и Севильи. Напомним, что у Красных сменился тренер. Вместо Юргена Клоппа команду возглавил Арне Слот.

Канониры уже успели сыграть в двух товарищеских матчах. первым соперником стал Борнмут, который Арсенал обыграл в серии пенальти 2:1. А несколько дней назад команда Артеты встретилась против Манчестер Юнайтед. Канониры снова выиграли и снова со счетом 2:1. Впереди у Арсенала еще матч против Ливерпуля, Байер Леверкузена и Лиона, в рамках Кубка Эмирейтс.

Ливерпуль - Арсенал: когда и где состоится матч

Товарищеский матч между Ливерпулем и Арсеналом начнется в ночь на среду, 1 августа, и начнется в 1:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 01:30

Киев – 2:30

Ереван – 04:30

Астана – 06:30

Ливерпуль - Арсенал: где смотреть онлайн матч?

В США и Канаде игру можно посмотреть на телеканалах ESPN. В мире трансляция будет доступна на официальных сайтах Ливерпуля и Арсенала.