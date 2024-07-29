Ливерпуль - Арсенал: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч
Ливерпуль сыграет в еще одном товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. Соперником будет Арсенал. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно смотреть этот матч.
Ливерпуль - Арсенал: что нужно знать о матче
Ливерпуль уже начал подготовку и американское турне. Красные провели первый товарищеский матч и обыграли минимально Бетис со счетом 1:0. Единственный мяч забил Собослай на 34-й минуте. Впереди у Ливерпуля еще матчи против Манчестер Юнайтед, Арсенала и Севильи. Напомним, что у Красных сменился тренер. Вместо Юргена Клоппа команду возглавил Арне Слот.
Канониры уже успели сыграть в двух товарищеских матчах. первым соперником стал Борнмут, который Арсенал обыграл в серии пенальти 2:1. А несколько дней назад команда Артеты встретилась против Манчестер Юнайтед. Канониры снова выиграли и снова со счетом 2:1. Впереди у Арсенала еще матч против Ливерпуля, Байер Леверкузена и Лиона, в рамках Кубка Эмирейтс.
Ливерпуль - Арсенал: когда и где состоится матч
Товарищеский матч между Ливерпулем и Арсеналом начнется в ночь на среду, 1 августа, и начнется в 1:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 01:30
- Киев – 2:30
- Ереван – 04:30
- Астана – 06:30
Ливерпуль - Арсенал: где смотреть онлайн матч?
В США и Канаде игру можно посмотреть на телеканалах ESPN. В мире трансляция будет доступна на официальных сайтах Ливерпуля и Арсенала.