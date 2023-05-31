Лишь три клуба Серии А могут позволить себе подписать Верратти

Хавбек ПСЖ Марко Верратти уже объявил о своих планах вернуться в чемпионат Италии.

При этом, как пишет источник, мало кто в Серии А может позволить себе платить огромную зарплату футболисту, которую он получает в Париже – 11 миллионов евро в год.

Издание La Repubblica отмечает, что удовлетворить требования игрока смогут лишь "Наполи", "Интер" и "Ювентус".

Интересно, что Верратти не провел ни одного матча в Серии А. Он перебрался в ПСЖ в 2012 году после выступлений в итальянской Серии Б.